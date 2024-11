Il Senato della Repubblica aderisce alla campagna “Orange the World: End Violence against Women Now!” , promossa da “UN Women” (Nazioni Unite). In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la facciata di Palazzo Madama è illuminata di arancione dal tramonto di domenica 24 novembre all’alba di lunedì 25, e dal tramonto del 25 all’alba del 26 novembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata