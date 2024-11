Come cambierà il Movimento 5 Stelle dopo che, all’interno della costituente ‘Nova’, gli iscritti hanno votato per eliminare la figura del ‘garante’ finora ricoperta da Beppe Grillo? “Ora chi sta dalla parte della maggioranza rispetto a un’espressione di voto deve trovare gli strumenti di garanzia per chi è in minoranza, il tentativo da fare è tenere dentro tutti e non perdere pezzi“, dice Stefano Patuanelli, capogruppo pentastellato in Senato. L’ex ministro dello Sviluppo Economico, che ha parlato a margine di ‘Nova, ha detto di non condividere l’espressione di un cronista secondo cui ora i 5 Stelle sarebbero “orfani di padre”: “Grillo rimane il nostro fondatore e da questo punto di vista nessuno potrà mai togliergli la riconoscenza per quello che ha fatto. Ma ho sempre ritenuto un po’ riduttivo essere definito grillino in generale. Non ci sono berlusconini, non ci sono melonini, ma gli iscritti di Forza Italia e di Fratelli d’Italia. Non credo sia questo il cuore di quanto successo in questi due giorni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata