La contestazione in apertura della costituente Nova a Palazzo dei Congressi, all'Eur

Una ventina di persone, con t-shirt con una stampa di Beppe Grillo e GianRoberto Casaleggio e la scritta Movimento, ha contestato il presidente Giuseppe Conte in apertura della costituente Nova, a Palazzo dei Congressi, all’Eur. Non appena l’ex premier ha iniziato a parlare dal palco per i saluti, il gruppo ha iniziato a gridare “dimissioni, dimissioni” e ancora “voi non siete il Movimento”, “siete come il Pd”. Accompagnati all’esterno della sala tra i fischi del pubblico presente, i contestatori hanno provato a raccogliere i propri striscioni e le proprie bandiere, per poi lasciare il palazzo dei congressi dopo circa 10 minuti. Durante l’irruzione, il presidente Conte, dal palco, ha chiesto un applauso per i manifestanti, dichiarandosi sempre aperto al dissenso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata