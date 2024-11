“Certo che mi candido, resta la mia candidatura. L’obbiettivo è arrivare a una candidatura unitaria. Romeo dice che serve discontinuità? dipende da cosa. Non è una guerra di retroscena, c’è un dialogo in corso e sono convinto si arriverà a una candidatura unitaria”. Così il deputato della Lega Luca Toccalini, candidato al congresso regionale in Lombardia del Carroccio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata