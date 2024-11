Lettera del ministro agli studenti: "Le scuole promuovano riflessione su relazioni paritarie"

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebrerà il prossimo 25 novembre, il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha inviato una lettera agli studenti italiani. “Occorre lavorare tutti insieme, istituzioni, famiglie, insegnanti, ragazzi e ragazze, con determinazione per sconfiggere i modelli comportamentali aggressivi e violenti”, scrive il titolare di viale Trastevere che poi aggiunge: “Per sconfiggere pregiudizi che condizionano pensieri ed azioni; per sconfiggere la violenza insensata del singolo e quell’attitudine che ‘accetta’ e normalizza la prevaricazione; per promuovere l’importanza di costruire legami sani e riconoscere il valore supremo della vita”.

Le scuole promuovano riflessione su relazioni paritarie

Secondo il ministro “è importante che le scuole, regolarmente e non soltanto in occasione della Giornata internazionale del 25 novembre, dedichino momenti di riflessione e confronto volti a favorire una maggiore consapevolezza sui diritti inviolabili delle donne, sulla capacità di costruire relazioni basate sui principi di parità e rispetto, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze”

È per questo motivo che, ricorda Valditara, sono state inserite “nelle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, che costituisce la base su cui ‘costruire’ i valori del vivere civile, proprio l’educazione al rispetto verso ogni essere umano, realizzando cosi pienamente lo spirito della nostra Costituzione. In particolare, è stato previsto uno specifico obiettivo di apprendimento, rivolto espressamente al contrasto alla violenza contro le donne, per educare a relazioni corrette e rispettose”.

In arrivo concorso cortometraggi in scuole

“Ho voluto proporre anche per l’anno scolastico 2024/2025 – d’intesa con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro della cultura – il concorso, che verrà bandito a breve, rivolto a studentesse e studenti per la realizzazione di cortometraggi e video sul tema della violenza maschile contro le donne”, scrive ancora il ministro. “Anche in questa occasione i migliori elaborati verranno presentati alla prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia – afferma – La prima edizione ha visto la partecipazione attiva dei giovani delle scuole secondarie di l e Il grado che si sono cimentati nella realizzazione di cortometraggi e videoclip sul tema, producendo 136 elaborati di grande qualità. Tra questi, cinque cortometraggi sono stati selezionati e premiati per il loro particolare valore artistico e il forte impatto nel trasmettere il messaggio di contrasto alla violenza maschile contro le donne”.”Riflettere sul significato profondo della giornata del 25 novembre è, dunque, molto importante. A tal fine, per mantenere viva l’attenzione su questi temi e offrire ulteriori spunti di approfondimento” è possibile trovare sul rito del Ministero “i video prodotti dalle scuole, presentati alla mostra del Cinema di Venezia a settembre 2024”.

