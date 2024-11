Sono comparse all’esterno del ministero dell’Istruzione e del Merito due diverse scritte contro Giuseppe Valditara. Le frasi fanno seguito alle dichiarazioni pronunciate dal ministro in un videomessaggio trasmesso alla Camera dei Deputati lo scorso lunedì, in occasione della presentazione dell’associazione dedicata a Giulia Cecchettin, alla presenza del padre Gino.

Le frasi contro il ministro: “Dimettiti, fai schifo”

Le scritte, fatte con colori e caratteri diversi, recitano rispettivamente: ‘Valditara fai schifo, non puoi patriarcare per sempre. Dimettiti’ e ‘104 mortə di stato, non è l’immigrazione ma la vostra educazione’. Il ministro, negando che il patriarcato esistesse ancora, aveva infatti associato la violenza di genere all’immigrazione illegale, suscitando per questo numerose e accese polemiche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata