L'intervento della leghista, parlando anche di Giulia Cecchettin, durante una seduta del Consiglio

La consigliera regionale veneta Silvia Cestaro in lacrime in Consiglio regionale parlando di violenza sulle donne: “E’ difficile dirlo ma io questa cosa la ho vissuta di persona quando ero una ragazza, scusate”, dice, in lacrime, “quindi so cosa vuol dire la violenza. Lo so perché ti arriva inaspettata, da chi non ti aspetti, da chi ti sta vicino, dalle persone che dovrebbero difenderti”.

Cestaro ha proseguito: “L’ho vissuta purtroppo negli anni con tante amiche e persone che hanno subito una violenza. Non c’è una rete di protezione” perché molto spesso “non ti ascolta, o non ci puoi parlare, perché ti senti impura”, quindi penso che “anche Giulia” Cecchettin magari “abbia provato a chiedere aiuto” ma spesso queste cose “si banalizzano”.

