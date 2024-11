Il papà di Giulia: "Ci sarà sicuramente da discutere"

Gino Cecchettin, il papà di Giulia, lancia un invito al confronto alla premier Meloni e al ministro Valditara: “Vogliamo parlare con le istituzioni e voglio parlare anche con la Presidente del Consiglio, ma con numeri alla mano. Rispetto l’opinione di tutti, ma certe affermazioni vanno coadiuvate da numeri concreti”. Da Bologna, dove ha partecipato a un evento promosso dall’Università sul tema del contrasto alla violenza sulle donne, il padre della giovane, uccisa l’11 novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta, ha rimarcato la necessità di un confronto e torna sulle parole del ministro che, due giorni fa, aveva collegato violenze e abusi all’immigrazione irregolare. “Se i punti di vista sono questi ci sarà sicuramente da discutere. Di certo nel mio caso non è stato così, ma anche se guardo a tanti altri casi”, sottolinea Gino Cecchettin.

Un invito che incassa l’apertura di Valditara che dice: “Raccolgo molto volentieri l’invito a un confronto con Gino Cecchettin, che ha sempre usato parole molto equilibrate. Credo che il comune scopo che condividiamo, cioè combattere contro ogni forma di violenza sulle donne, ci debba vedere tutti dalla stessa parte”.

La Fondazione “Giulia Cecchettin”

Due giorni fa alla Camera dei Deputati è stata tenuta a battesimo la Fondazione Giulia Cecchettin per combattere la violenza e la discriminazione di genere. La presentazione nella Sala della Regina di Montecitorio a un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato. In quell’occasione, Gino Cecchettin ha sottolineato: “A distanza di un anno da una tragedia nasce qualcosa. Questo è anche un segno di resilienza con cui affrontiamo la vita. Alle volte bisogna fare fronte alle tragedie e far nascere qualcosa di bello senza farsi prendere dall’odio e dai sentimenti negativi”.

Tra i relatori in sala anche la ministra della Natalità, della Famiglia e delle Pari opportunità Eugenia Roccella, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha invece inviato un video-messaggio. Ad aprire la presentazione il vicepresidente della Camera Giorgio Mulé. Non solo la politica ma anche il mondo dello sport è presente per il lancio dell’iniziativa. Testimonial d’eccezione la campionessa di nuoto Federica Pellegrini.

