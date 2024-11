La segretaria del Pd: "Il partito ha ritrovato un'anima e una fortissima connessione con la sua gente: sanno dove trovarci"

All’indomani della vittoria del centrosinistra alle regionali in Emilia Romagna e in Umbria è tempo di riflessioni e analisi. Anche su cosa ha – evidentemente – funzionato. Per la segretaria del Pd Elly Schlein si tratta di una vittoria frutto di “unità” e “umiltà”. Una “vittoria plurale e collettiva a cui hanno contribuito tutte le forze progressiste: ci indica la direzione per costruire l’alternativa alle destre”. Analizzando i dati, Schlein evidenzia come questi “confermano che il Pd è il perno della costruzione dell’alternativa alle destre”. Quelle alle Regionali sono vittorie di “tutte le forze progressiste che hanno contribuito a costruire l’alternativa. C’è un Pd che ha rialzato la testa, ritrovato un’anima, un profilo chiaro e una connessione con la nostra gente che sa da che parte trovarci”.

“Veniamo da due belle vittorie in Umbria ed Emilia Romagna. I due candidati hanno dimostrato la capacità di tenere insieme coalizioni plurali e ampie. Sono state vittorie collettive, vittorie si squadra. Ogni forza politica e civica ha dato il suo contributo. Credo che la cifra di queste vittorie si possa riassumere in due concetti fondamentali: unità e umiltà. L’unità della coalizione e anche del Pd, le liste del Pd hanno ottenuto risultati straordinari. L’umiltà perché De Pascale e Proietti non hanno mai ceduto all’aggressività e alle provocazioni” degli sfidanti.

Schlein: “Pd ha ritrovato anima, la gente adesso sa dove trovarci”

“Il Pd ha fatto dei risultati sorprendenti, straordinari. Quando è iniziato questo anno elettorale il centrodestra guidava sei regioni e noi una e adesso siamo 4 a 3 e quindi siamo molto soddisfatti. In Emilia Romagna il Pd è arrivato al 43%, più 8 punti dalle scorse regionali, 7 in più rispetto alle Europee e addirittura 15 in più rispetto alle Politiche del 2022. In Umbria siamo arrivati al 31% ed è una soddisfazione e una grande responsabilità. Il Pd dopo la sconfitta del 2022 alle Politiche ha rialzato la testa, ha ritrovato un’anima e una fortissima connessione con la sua gente: sanno dove trovarci” ha aggiunto la leader dem nel corso di una conferenza stampa al Nazareno.

