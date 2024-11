La segretaria del Pd a Repubblica: "Noi perno della costruzione dell'alternativa alle destre"

“Questa è una vittoria plurale e collettiva a cui hanno contribuito tutte le forze progressiste: ci indica la direzione per costruire l’alternativa alle destre”. Così la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, in un’intervista a Repubblica, commentando la vittoria alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Umbria.

La sanità prima preoccupazione dei cittadini

Secondo Schlein “il calo vistoso dei partiti di governo dovrebbe spingerli a interrogarsi sulle politiche sbagliate che stanno portando avanti: la sanità pubblica è diventata la prima preoccupazione dei cittadini a prescindere da ciò che votano. FdI in Umbria ha perso 14-15 punti rispetto alle Europee, in soli cinque mesi. Non mi pare un caso che avvenga proprio mentre il governo annuncia altri tagli alla scuola e alla sanità pubblica, tradisce le promesse sulle pensioni”.

Il Pd perno delle costruzione dell’alternativa alle destre

Analizzando i dati, Schlein evidenzia come questi “confermano che il Pd è il perno della costruzione dell’alternativa alle destre. I risultati ci dicono che siamo sulla strada giusta: non abbiamo nessuna presunzione di autosufficienza. Quelle di oggi sono le vittorie di tutte le forze progressiste che hanno contribuito a costruire l’alternativa. C’è un Pd che ha rialzato la testa, ritrovato un’anima, un profilo chiaro e una connessione con la nostra gente che sa da che parte trovarci”. E sul rischio che il M5S voglia smarcarsi, Schlein risponde: “Oggi è il giorno della festa collettiva e plurale, come sono state le nostre coalizioni. Poi, che il Pd abbia storicamente un radicamento maggiore sul territorio è vero. Ma resto fiduciosa che la generosità con cui si sono stretti i patti sui territori sarà la stessa con cui costruiremo un’alleanza ampia per conquistare domani il governo del Paese”.

