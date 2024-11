Il vicepremier sulle regionali: "Faccio tesoro della sconfitta e vado avanti"

Il leader della Lega, il vicepremier Matteo Salvini, commenta la polemica nata in seguito alle parole del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, secondo cui il fenomeno della violenza sulle donne è legato all’immigrazione irregolare, rilanciando la sua proposta della castrazione chimica per i responsabili di reati sessuali. “Lo stupratore, sia bianco sia nero, giallo o verde, per quello che mi riguarda avrebbe nella castrazione chimica la sua cura“, ha detto Salvini a margine di un appuntamento al Tempio di Adriano, a Roma. “Evidenziare la realtà, che soprattutto le violenze sessuali sono aumentate in corrispondenza del fenomeno migratorio, basta andare in questura a vederlo”, ha aggiunto. “I numeri dell’Istat non del ministero mettono, ahimè, in correlazione, il fenomeno migratorio con l’aumento dei reati sessuali”.

Sulle regionali: “Faccio tesoro della sconfitta e vado avanti”

Salvini ha anche commentato i risultati delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Umbria, che hanno visto la vittoria del centrosinistra. Ha detto che non si possono paragonare a quelli delle Europee perché “cinque anni fa era un mondo diverso”. E ha aggiunto: “Abbiamo perso, sia in Emilia Romagna che in Umbria. Nella vita si vince e si perde e quando perdi fai i complimenti a chi ha vinto. Poi ragioneremo sui motivi delle due sconfitte che mi danno ancor più voglia di lavorare e di impegnarmi. Non mi interessa fare processi a Tizio o a Caio. Lavoro per il futuro. Faccio tesoro delle sconfitte e guardo avanti“.

Sugli scioperi dei trasporti: “Se senza fasce di garanzia interverrò”

In seguito ai numerosi scioperi nel settore dei trasporti, il ministro ha poi annunciato: “Ribadisco che se verranno organizzati altri scioperi senza le fasce di garanzia, che rovinano la giornata a milioni di italiani, interverrò direttamente come la legge mi permette di fare”. Ha proseguito: “Lascio giudicare agli italiani se sia normale la quantità di scioperi nei trasporti in questi due anni che non ha precedenti nella storia. Se torna lo sciopero selvaggio intervengo“.

