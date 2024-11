La deputata di Noi Moderati: "Fenomeno che affonda le sue radici nella cultura del possesso"

“Le parole di Valditara sul legame tra immigrazione clandestina e violenza di genere? Le statistiche dicono il contrario. Senza dubbio ci sono alcune problematiche legate ad alcune comunità, non è un caso che nel 2018 mi sono battuta affinché venisse inserito nel Codice rosso il reato di matrimonio forzato, ma queste problematiche non sono alla base del fenomeno dei femminicidio e delle violenze di genere”. Lo ha dichiarato la deputata di Noi Moderati Mara Carfagna a margine della presentazione della campagna di sensibilizzazione in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne “Nessuna scusa” all’Università Luiss di Roma. “È un fenomeno che affonda le sue radici nella cultura del possesso che nega spazi di autonomia e libertà alle donne e che uccide una donna ogni tre giorni. Detto questo non voglio fare polemiche e oggi comincia una settimana di mobilitazione che coinvolgerà moltissime persone” aggiunge Carfagna.

