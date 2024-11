Sul tavolo dei leader anche l'accordo reciproco tra Ppe e S&D per il via libera a Fitto e Ribera

Un nuovo Patto di coalizione scritto per superare lo stallo sulle nomine della nuova Commissione Europea. È questo l’obiettivo di una riunione dei leader delle tre forze di maggioranza in Ue, popolari, socialisti e liberali, che si svolge oggi, martedì, al Parlamento Europeo. Oltre alla proposta del nuovo Patto, sul tavolo c’è anche la richiesta di rimodulare il portafoglio del commissario ungherese Oliver Varhelyi, la domanda dei popolari spagnoli di rivedere alcune deleghe alla vicepresidente Teresa Ribera, e infine un accordo reciproco tra Ppe e S&D per un via libera alle vicepresidenze esecutive di Raffaele Fitto e Teresa Ribera. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate di Renew Europe.

Gozi (Renew): “Ora nuovo Patto di coalizione e impegno chiaro von der Leyen”

“Quello che bisogna fare ora è ricostituire la maggioranza politica, composta da popolari, socialisti e liberali, partendo dalle linee programmatiche e politiche che Ursula von der Leyen ha presentato a luglio e da un nuovo Patto di coalizione che delinei il perimetro della coalizione e che diventi anche la base politica sulla quale formare il Collegio e sostenere l’azione della Commissione successivamente. Ripartiamo da un accordo di coalizione tra le tre forze, che devono ritrovare una fiducia politica e i pilastri sui quali basare il consenso. Questo può servire a ricompattare la maggioranza politica in Parlamento”, ha dichiarato a LaPresse l’europarlamentare Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo e membro della presidenza di Renew Europe. “Inoltre, von der Leyen deve fare quello che non ha fatto finora, ovvero non può più rimanere in questa ambiguità e deve assumersi le sue responsabilità. Deve dire che la formazione della Commissione è una sua prerogativa e che nelle sue trattative con i governi si è impegnata ad affidare certe presidenze, inclusa quella di Fitto, ma che questo non vuole dire avere maggioranze doppie o variabili in Parlamento o ambiguità con lo schieramento politico che la sostiene”, rimarca Gozi, “sono fondamentali entrambe le cose: da una parte un’assunzione di responsabilità da parte di Weber e del Ppe, che devono tornare al tavolo dei negoziati, e dall’altra parte un’assunzione di responsabilità da parte di von der Leyen. Per ricostruire la maggioranza occorre fiducia, per ricostruire la fiducia non si può rimanere nell’ambiguità, che è distruttiva e non costruttiva”.

