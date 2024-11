I socialisti spagnoli sarebbero disponibili ad appoggiare il candidato del governo di Meloni

Tentativi di sblocco dello stallo sull’approvazione della nuova Commissione Europea da parte del Parlamento Europeo. Secondo alcuni media spagnoli come El Mundo e eldiario.es, i socialisti spagnoli sarebbero disponibili ad appoggiare il candidato del governo di Giorgia Meloni in Ue, Raffaele Fitto, per sbloccare la nomina della socialista Teresa Ribera e permettere la messa in moto del nuovo Euroesecutivo. Dal gruppo dei Socialisti e Democratici non confermano la mossa ma il leader del Partito popolare spagnolo, Alberto Núñez Feijóo, l’ha data per fatta, affermando che i socialisti hanno “aperto alla possibilità di scendere a patti con quella che definiscono l’ultradestra europea, in cambio dei voti per Ribera“. Ha poi rimarcato, aprendo la riunione della direzione del suo partito: “Ecco quanto valgono i cordoni sanitari” imposti dai socialisti.

Fonti Madrid: “No a miopi veti incrociati”

“L’Ue non può precipitare nell’instabilità con veti incrociati miopi“. È questa, secondo quanto apprende LaPresse, la posizione espressa da fonti del governo spagnolo. “L’Ue non può permettersi di essere miope nel delicato contesto geopolitico in cui si trova. La decisione da prendere non è ‘se Ribera o Fitto’: la decisione strategica è quella di raggiungere un consenso che protegga l’Europa in uno scenario internazionale particolarmente pericoloso”, sottolineano le fonti, rimarcando che “la questione rilevante è cosa fa l’Ue di fronte a una nuova amministrazione Trump che minaccia dazi sui prodotti europei, una guerra commerciale con la Cina, che sfida l’ordine multilaterale e l’Onu, che mantiene un atteggiamento provocatorio, con un Segretario di Stato per l’Energia apertamente negazionista, e la recrudescenza delle ostilità in Ucraina. In questo scenario, l’Ue non può precipitare nell’instabilità con veti incrociati miopi”.

“Serve Commissione che non dipenda da Trump ed estrema destra”

“Per proteggere l’Europa, per responsabilità, è essenziale avere una Commissione che non dipenda dalle manovre di Trump e dell’estrema destra”, sottolineano le fonti.

