“Precettazione sciopero del 29? Il 29 i sindacati hanno tolto le ferrovie ed è già un passo in avanti, perché lasciare a piedi milioni di lavoratrici e lavoratori non è mai un buon segnale”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un appuntamento al Tempio di Adriano, a Roma. “Ribadisco che se verranno organizzati altri scioperi senza le fasce di garanzia, che rovinano la giornata a milioni di italiani, interverrò direttamente come la legge mi permette di fare”. “Lascio giudicare agli italiani se sia normale la quantità di scioperi nei trasporti in questi due anni che non ha precedenti nella storia”, ha aggiunto il vicepremier. “Se le cose vengono fatte a norma di legge e rispettano anche gli altri lavoratori il diritto allo sciopero c’è. Se torna lo sciopero selvaggio intervengo direttamente”, conclude quindi Salvini.

