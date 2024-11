La deputata Pd commenta il video messaggio del ministro dell'Istruzione

“È stato un intervento veramente imbarazzante. Ci siamo guardati increduli. Una cosa veramente fuori luogo che dimostra tutta la sua inadeguatezza”, lo ha detto la deputata del Partito Democratico Laura Boldrini commentando il video-messaggio del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara inviato alla presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin in cui il capo del dicastero di Viale Trastevere cita l’immigrazione illegale tra le cause del fenomeno dei femminicidi. “Pretendeva di farci la lezione sul patriarcato che non è causa dei femminicidio e poi la scivolata sulla colpa dei migranti. Non ha neanche menzionato nemmeno una volta Giulia Cecchettin a cui è dedicata la fondazione che oggi il padre ha faticosamente presentato”, ha aggiunto la deputata dem.

