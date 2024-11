Il neo governatore, rappresentante del Pd, parla dopo la vittoria

Il candidato del Pd Michele De Pascale ha trionfato alle elezioni regionali in Emilia-Romagna. “Questa è una terra che ha valori fortissimi e che si sono visti in questa tornata elettorale”, ha detto il rappresentante democratico. “C’è un dato di partecipazione alle urne che preoccupa. Sarà elemento di riflessione anche per noi. Devo molta riconoscenza a partire dal mio partito, mi hanno dato fin da subito un grandissimo sostegno e per me è stato un onore immenso”, ha aggiunto De Pascale che poi ha parlato anche delle alluvioni che hanno colpito la regione. “Siamo stati profondamente feriti in un questo anno e mezzo. E’ un dato drammatico quello della nostra terra. E’ un tema che ne va del futuro e della vita delle persone”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata