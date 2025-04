Il proscioglimento chiesto dalla Procura. La Russa: "Felice, impossibile altro esito"

Il Tribunale dei ministri ha archiviato le accuse di peculato e rivelazione del segreto di ufficio che erano state contestate all’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La notizia è stata confermata a LaPresse dall’avvocato Silverio Sica, difensore di Sangiuliano. Le accuse nascevano dalla vicenda che, la scorsa estate, vide coinvolto il giornalista e l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, che ora è indagata per stalking. Erano state le pm Giulia Guccione e Barbara Trotta a chiedere l’archiviazione. Le indagini erano state delegate ai carabinieri del Nucleo investigativo di via in Selci a Roma.

La Russa: “Felice per archiviazione, impossibile altro esito”

“Esprimo la mia vicinanza all’amico Gennaro Sangiuliano, che ha vissuto mesi davvero difficili, segnati da accuse infondate e attacchi ingiusti. Sono davvero felice che questa vicenda si sia conclusa con l’archiviazione da parte del Tribunale dei Ministri. D’altronde, conoscendo l’uomo e il rispetto che ha per le istituzioni, questa vicenda non poteva avere un esito diverso. A lui giunga il mio sincero e affettuoso abbraccio”. Lo scrive sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

