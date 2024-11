La nuova norma fa della gestazione per altri un 'reato universale'

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, ha firmato la legge sulla maternità surrogata il 4 novembre scorso. Il disegno di legge che fa della gestazione per altri un ‘reato universale‘, punibile anche per chi ne fa ricorso all’estero, è stato approvato in via definitiva dal Senato 16 ottobre scorso. Il provvedimento dovrebbe essere pubblicato lunedì prossimo in Gazzetta Ufficiale.

