Il presidente della Repubblica commenta le parole del ceo di Tesla, che intanto dice: "Ma in Italia c'è autocrazia di non eletti?"

Duro monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo che ieri Elon Musk aveva detto che i giudici italiani, che avevano sospeso i trasferimenti dei migranti in Albania “devono andarsene”. “L’Italia è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che ‘sa badare a sé stessa nel rispetto della sua Costituzione‘. Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni“.

Il nuovo incarico di Musk

Musk assumerà l’incarico di responsabile del nuovo Dipartimento per l’efficienza governativa Usa. Il Capo dello Stato era intervenuto con le stesse parole lo scorso 7 ottobre, rispondendo ai cronisti, dopo che la ministra francese Boone aveva promesso “vigilanza” sul rispetto dei diritti.

Musk: “Popolo italiano vive in democrazia o autocrazia?”

“Questo è inaccettabile. Il popolo italiano vive in una democrazia o è un’autocrazia non eletta a prendere le decisioni?”. Così Elon Musk torna su X sullo stop dei giudici all’applicazione del protocollo tra Italia e Albania per la gestione dei flussi migratori.

