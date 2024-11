Nuovo affondo dell'imprenditore americano su X contro la magistratura italiana per la vicenda migranti

Elon Musk torna all’attacco dei giudici italiani. “Questo è inaccettabile. Il popolo italiano vive in una democrazia o è un’autocrazia non eletta a prendere le decisioni?”, scrive su X l’imprenditore vicino a Donald Trump, in merito allo stop dei giudici all’applicazione del protocollo tra Italia e Albania per la gestione dei flussi migratori. In precedenza nella mattinata di mercoledì era arrivata la replica del capo dello Stato Sergio Mattarella alle critiche del ceo di Tesla alla magistratura italiana. “L’Italia sa badare a se stessa”, ha detto il presidente della Repubblica.

This is unacceptable. Do the people of Italy live in a democracy or does an unelected autocracy make the decisions? https://t.co/MdVUbt1jbF — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2024

