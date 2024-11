Giorgia Meloni interviene alla Cop29 a Baku, in Azerbaigian. “A Dubai ci siamo fissati degli obiettivi ambiziosi. Arrivare a questi obiettivi richiede la cooperazione di tutti, a partire dai maggiori emettitori e con un supporto finanziario adeguato”, ha dichiarato la presidente del Consiglio alla 29esima Conferenza delle parti della convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP29) in corso a Baku. “Stiamo lavorando per un compromesso efficace, ma le responsabilità devono essere condivise” e bisogna “superare le divergenze tra Paesi sviluppati e Paesi emergenti”, ha aggiunto la premier.

Meloni a Cop29: “Lavoro per dare a mia figlia e alla sua generazione un posto migliore”

“L’Italia intende continuare a fare la propria parte. Stiamo già destinando all’Africa una parte consistente del budget di oltre quattro miliardi di euro del nostro Fondo per il Clima, e continueremo a sostenere iniziative come il Fondo Verde per il Clima e il Fondo per le perdite e i danni, così come continueremo a promuovere il coinvolgimento delle Banche Multilaterali di Sviluppo”, ha proseguito Meloni, che poi ha sottolineato: “Sappiamo che non potremmo beneficiare personalmente dei risultati degli sforzi che stiamo compiendo. Ma non è questa la cosa importante. Sono una madre e come madre niente mi dà più soddisfazione di quando lavoro per politiche che consentiranno a mia figlia e alla sua generazione di vivere in un posto migliore“.

