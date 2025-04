Il numero 2 del Carroccio a margine del congresso a Firenze

“Vannacci ha fatto una grandissima campagna all’europee, ha preso tantissimi voti e oggi si chiude il ciclo. Faceva parte già del gruppo Lega del Parlamento Europeo e finalmente dopo tutte le dicerie dei giornalisti su Vannacci che non era tesserato, ha deciso di far parte della squadra in piena forza”. Così il vicesegretario della Lega Claudio Durigon a margine del congresso del Carroccio a Firenze. “Vannacci può stare meno simpatico a qualcuno, ma un partito che funziona così. Oggettivamente è un valore aggiunto per il valore che ha anche nell’espressioni di voti e di consenso, ci unisce una contrarietà all’Europa e ha fatto davvero del male ai paesi europei, anche all’Italia”. Sull’ipotesi di Vannacci vicesegretario Durigon ha scherzato dicendo: “Speriamo rinnovino a me”.

