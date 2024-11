“La parola decisiva deve arrivare, c’è stato un ricorso alla Corte Europea e può darsi che sia quella la sede giusta per definire quello che secondo me è un problema sarebbe stato meglio non fosse sorto, ma visto che è sorto è meglio definirlo”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine delle celebrazioni dei 150 anni dell’avvocatura milanese.

