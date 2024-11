“C’è un ennesimo pronunciamento del Tribunale di Roma che per un’altra volta impedisce non al governo ma all’Italia di espellere alcuni immigrati regolari, in questo caso egiziani e bengalesi. L’immigrazione incontrollata costa agli italiani 2 miliardi di euro all’anno. Nessuno mi toglie l’idea che quelle sentenze servano alle cooperative rosse per fare i soldi su questa gente”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso dell’evento a Bologna con i leader del centrodestra a sostegno di Elena Ugolini, candidata presidente alle elezioni regionali in Emilia-Romagna.

