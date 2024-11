Il ministro dell'Istruzione e del Merito riguardo ai provvedimenti adottati dall'ufficio scolastico del Lazio nei confronti del professore

“Le polemiche sollevate in questi giorni sono in gran parte strumentali, politicamente motivate e basate anche sulla malafede. L’ufficio scolastico regionale del Lazio ha ricordato in una nota che provvedimenti simili, e anche più severi, sono già stati presi per casi meno rilevanti. Sono disponibile a fornire tutte le risposte, ma ho già detto che esistono questioni ben più importanti di questo episodio”. Così ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, riferendosi all’interrogazione parlamentare presentata da Avs, che chiede chiarimenti sulla sua posizione riguardo ai provvedimenti adottati dall’ufficio scolastico del Lazio nei confronti del professor Christian Raimo, dopo che quest’ultimo ha rivolto al ministro parole giudicate offensive.

