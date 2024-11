Botta e risposta a distanza tra la premier impegnata in Ungheria e la segretaria del Pd in piazza a Roma per lo sciopero contro i tagli al trasporto pubblico

Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein sul tema dei diritti sindacali. Ad innescare la nuova polemica è il contenuto dell’sms inviato ieri dalla premier alla trasmissione ‘Un giorno da pecora’ in cui spiegava di non essersi ancora ripresa dall’influenza “ma non avendo particolari diritti sindacali sono a Budapest per il Consiglio europeo a fare il mio lavoro”. Una “battuta di scherno” per la segretaria dem, in piazza a Roma per partecipare allo sciopero indetto dai sindacati contro i tagli al trasporto pubblico, mentre la presidente del Consiglio è impegnata in Ungheria per la riunione informale dei capi di Stato o di Governo del Consiglio europeo.

E proprio poco prima di prendere parte ai lavori alla Puskás Aréna, ecco arrivare la stilettata alla dem: “Mi dispiace che anche su questo si riesca a fare una polemica su una cosa completamente inutile. Non so cosa si intenda per svilire i diritti sindacali, che questo Governo difende molto meglio della sinistra al caviale, ma so che sono abituata a fare il mio lavoro, anche quando non sono al massimo della forma, perché è l’impegno che mi sono presa con gli italiani. Spero che la sinistra, prima o poi, individui qualche tema serio sul quale fare politica con questo Governo, in attesa di ritrovare una identità che le consenta di stare a fianco dei cittadini“.

Un’accusa che Schlein rispedisce al mittente prima sottolineando che “io di caviale non ne ho mai mangiato” e poi spiegando di non poter “sopportare che i lavoratori vengano purgati con olio di ricino“. “Quindi – aggiunge la segretaria dem mentre sta prendendo parte alla manifestazione dei sindacati – continueremo a stare al loro fianco. Meloni si occupi, invece, del salario minimo che ha negato a 3 milioni e mezzo di lavoratori e lavoratrici che non ce la fanno più e non arrivano a fine mese anche se lavorano”. All’attacco anche il segretario della Cgil, Maurizio Landini: “Penso che è un atto di bullismo. Meloni ha perso una occasione. Per chi è presidente del Consiglio, a volte, prima di dire le cose è meglio pensarci, perché messa in questi termini è un attacco a chi quei diritti lì ogni giorno li vede messi in discussione”.

Sulla stessa lunghezza d’onda di Schlein anche Angelo Bonelli (Avs): “Io non ho mai mangiato caviale in vita mia. Temo che la premier, invece, sia stata folgorata dai salotti internazionali più esclusivi, che vanno ben oltre champagne e caviale. Lei difende i super miliardari, basta leggere la manovra economica contro i poveri e i giovani”. Per Nicola Fratoianni invece quella della Meloni sono le “solite chiacchere quando non si hanno argomenti, e molto coraggio da chi dice no al salario minimo e precarizza il lavoro”. “Comunque io preferisco i prodotti degli agricoltori. Glieli consiglio”, conclude pubblicando via social delle immagini di alcuni prodotti acquistati a un mercato di Perugia.

Chi invece non entra nella polemica è Carlo Calenda, che anzi invita tutti a rivedere le priorità. “Trump si sta preparando a mettere dazi che colpiranno duramente l’economia italiana, Draghi lancia un nuovo allarme, cade il Governo tedesco e la presidente del Consiglio e la leader del principale partito d’opposizione si scambiano battute sulla ‘sinistra al caviale’. O ci diamo una regolata e cominciamo ad affrontare seriamente il tema della recessione che arriverà con numeri e progetti o se continuiamo con battutine e polemiche finirà malissimo”, è la previsione del leader di Azione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata