“A Salvini che ha definito questi lavoratori e lavoratrici ridicoli, chiederemo di spiegare che cosa ha fatto per aumentare i contratti. Noi oggi sappiamo di recare un danno all’utenza, ce ne scusiamo, ma stiamo combattendo anche per loro. Salvini potrebbe spiegare al paese che cosa ha fatto in questi due anni per costringere le controparti a rinnovare il contratto e quanti finanziamenti sono stati tagliati sul trasporto pubblico locale“. Così Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL, a margine della manifestazione organizzata all’esterno del Ministero dei Trasporti a Roma in occasione dello sciopero del trasporto pubblico. “Meloni che scherza sulle proprie tutele sindacali è una provocazione. Vi ha chiesto la tessera? No, non credo la chieda a noi la tessera, probabilmente la potrebbe chiedere a qualcun altro, non penso la chiederà a noi, ma non facciamo distinzioni: se la chiede valuteremo”, risponde invece il segretario in merito alla battuta di Giorgia Meloni sul lavorare con l’influenza. E sulla legge di bilancio Bombardieri spiega: “Mancano le risorse, bisogna prenderle dove ci sono. Se continui a tagliare il trasporto pubblico locale, tagli quelli che sono dei diritti al trasporto della cittadinanza“. Il leader sindacale si sofferma poi anche sul tema specifico dei lavoratori e delle lavoratrici “che vedono il contratto scaduto, che subiscono aggressioni, che non hanno sicurezza su come svolgono il proprio lavoro” e che chiedono al governo “risposte concrete”.

