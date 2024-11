“Abbiamo dati ottimi, adesioni allo sciopero di oltre il 90%. È evidente che quello che sta succedendo è la richiesta molto precisa di aumentare le risorse. Qui c’è un problema che riguarda sia il governo, perché le risorse stanziate nella legge di Bilancio sono totalmente insufficienti per rinnovare il contratto, e allo stesso tempo c’è un atteggiamento delle imprese non accettabili, perché non stanno facendo quello che deve essere fatto”, sostiene Maurizio Landini che parla a margine della manifestazione indetta all’esterno del ministero dei trasporti in occasione dello sciopero del trasporto pubblico nazionale. “Questo è un settore che ha bisogno di investimenti, che deve diventare un punto di riferimento per rendere più vivibile le città”, ribadisce il segretario generale della CGIL, che poi ricorda i punti alla base della mobilitazione: “nuovo contratto collettivo” e “politiche di investimento diverse da quelle che si stanno facendo”.

