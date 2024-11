Il capo dello Stato alla Casa del Popolo di Pechino

Prosegue la visita in Cina del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oggi, venerdì, il capo dello Stato è alla Casa del Popolo di Pechino per un incontro con il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping. Il Capo dello Stato è stato accolto dagli onori militari e l’esecuzione dell’inno nazionale ed è intervenuto anche al Forum culturale Italia-Cina. Durante il faccia a faccia con il leader cinese Mattarella ha sottolineato l’importanza di rilanciare i rapporti bilaterali parlando anche di “grandi sfide per l’umanità che richiederebbero concordia“.

Mattarella a Xi: “Lo spazio sia luogo di collaborazione e non di scontro”

Durante il bilaterale con Xi Jinping, Mattarella ha detto: “Lo spazio continui a rimanere luogo di collaborazione tra le nazioni e non luogo di scontro“.

Mattarella a Xi: “Sul tavolo un mercato più libero senza barriere”

Servono un mercato mondiale più libero senza barriere e il dialogo, e aumentare la collaborazione commerciale. Questo, secondo quanto si apprende, l’invito rivolto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping.

Mattarella: “Ci sia convinta adesione a norma che vieta minaccia uso forza”

“Occorrono buona fede e buona volontà e l’adesione convinta a norme fondamentali di convivenza. Ad esempio, la norma che vieta l’uso – e anche la sola minaccia – della forza nei rapporti tra gli Stati”, ha affermato Mattarella intervenendo al Forum culturale Italia-Cina.

Mattarella: “Preservare multilateralismo senza alzare ingiustificati steccati”

“Gli italiani, membri fondatori dell’Unione Europea, sono sostenitori dell’importanza dei fenomeni aggregativi tra Paesi che condividono interessi o sensibilità. Ma non contrapposte ad altri. Anzi, occorre sempre preservare un’interlocuzione costruttiva con gli altri, per quanto lontani o diversi, senza alzare ingiustificati steccati. E’ il senso del multilateralismo, fondato su regole certe, condivise e per tutti vincolanti”, ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Mattarella: “Di fronte a grandi sfide serve concordia, rilanciare rapporti”

“Viviamo grandi cambiamenti, intensi profondi, veloci. Grandi sfide per l’umanità che richiederebbero concordia per un esame comune e convergente dei problemi che queste sfide presentano. Non è questo il clima nella comunità internazionale perciò è importante risaltare i rapporti bilaterali“, ha detto Mattarella

incontrando Xi. “La Cina è protagonista fondamentale della vita internazionale”, ha aggiunto ancora il presidente della Repubblica. “Sono lietissimo di incontrarla di nuovo dopo la mia visita di 7 anni fa e la sua 5 anni fa a Roma – ha aggiunto il Capo dello Stato – Ho provato grande orgoglio vedendo oggi nel bassorilievo che raffigura la storia della Cina due figure italiane, Marco Polo e Matteo Ricci. L’amicizia e il calore sono ricambiati da parte nostra“.

Mattarella: “No ad anacronistici ritorni al mondo dei blocchi contrapposti”

“Il nostro rapporto bilaterale si articola in una vastissima gamma di temi e settori di comune interesse. Conoscete, vivendolo quotidianamente, il ruolo fondamentale del dialogo interculturale, alla base di una sempre più profonda conoscenza reciproca, per la creazione di solidi e duraturi rapporti non soltanto tra gli Stati, ma anche, e soprattutto, tra i popoli. La cultura accresce la dignità delle persone. Non è una aspirazione ingenua. Non è uno scambio che ignori le differenze. Al contrario, il valore dell’esercizio consiste nell’assumerle e analizzarle con franchezza, senza che debbano essere ostative al confronto e alla collaborazione. Questo modo di porsi gli uni di fronte agli altri è un metodo fecondo, porta alla costruzione di un patrimonio comune“, ha detto ancora il presidente della Repubblica. “È una riflessione, un atteggiamento, che spinge a evadere tentazioni di anacronistici ritorni a un mondo di blocchi contrapposti“.

Xi a Mattarella: “La sua visita nuovo punto di partenza per i rapporti”

“La presidente Meloni ha compiuto con successo la visita in Cina con il piano di azione triennale per il rafforzamento del partenariato, sostenendo l’antico spirito della via della Seta per una nuova fase di sviluppo. La sua visita è un’occasione per infondere energia più dinamica nei rapporti bilaterali, per un nuovo punto di partenza“, ha invece detto Xi al capo dello Stato. “Marco Polo conobbe e descrisse la Cina in modo non discriminatorio aprendo la porta all’Occidente per conoscere la Cina“, ha aggiunto Xi.

Xi a Mattarella: “Dialogo e armonia per superare le divergenze”

“Attualmente il nostro mondo vive cambiamenti mai visti da un secolo, Cina e Italia, con la loro tradizione di apertura inclusiva e tolleranza, si facciano promotrici nella comunità internazionale per superare le divergenze con il dialogo e i conflitti con la convivenza armoniosa“, ha affermato ancora il presidente cinese.

