Matteo Salvini il primo a rivendicare il suo appoggio al tycoon

Matteo Salvini è tra i primi politici italiani a congratularsi con Donald Trump per la vittoria alle presidenziali americane. “Lotta all’immigrazione clandestina e taglio delle tasse, difesa delle radici cristiane e ritorno alla pace, protezione della libertà di pensiero e no ai processi politici. Anche negli USA vincono buonsenso, passione, idee chiare, coraggio e futuro! Che gioia, che vittoria, giornata storica” scrive in un post su Instagram il ministro delle Infrastrutture e vicepremier appena arrivano le prime informazioni sulla vittoria negli Stati chiave. Oltre a lui però, immediate le reazioni di diversi politici italiani.

Salvini a Rtl: “Vittoria Trump buona notizia anche per il futuro dei nostri figli”

Con Trump “taglio delle tasse, lotta all’immigrazione clandestina, una visione del mondo con la priorità per il ritorno alla pace, sarebbe l’intero mondo a guadagnarci. Sono ben contento di essere stato uno dei pochissimi in Italia che non ha mai nascosto una preferenza per Trump, non per tifoseria, ma per logica e per interesse nazionale italiano. Con un mondo più pacifico si lavora meglio” ha poi dichiarato Salvini, a Rtl 102.5. La vittoria di Trump in Usa “anche per l’economia italiana e il futuro dei nostri figli è una buona notizia, vedremo se dalle parole si passerà ai fatti”.

Lollobrigida: “Per quanto La7 sperasse il contrario, ha vinto Trump”

“Goodmorning! E anche oggi pare che i cittadini non si lascino influenzare dai commentatori, gli attori, i cantanti e da tutti quelli che pensano di imporre le loro ragioni con una insopportabile arroganza. Per quanto su La7 sperassero il contrario vince Trump. Prendiamo atto della scelta. Buon lavoro al Presidente degli Stati Uniti”. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

Renzi: “Onore alla sconfitta di Harris”

“Donald Trump ha vinto in modo netto le elezioni americane e sarà il 47 Presidente degli Stati Uniti. Ci sono tante riflessioni che il mondo politico può e deve fare su questo chiaro responso delle urne ma il primo dovere morale e civile è riconoscere il risultato con le congratulazioni al vincitore e l’onore delle armi alla sconfitta Kamala Harris. Spero che per l’Europa questo sia il momento della sveglia. Buon lavoro al Presidente eletto Trump e grazie al Presidente Biden per il lavoro di questi anni”. Lo scrive sui social il leader di Iv Matteo Renzi.

La reazione di Meloni: “Italia e Usa nazioni sorelle”

Reazione di Giorgia Meloni alla vittoria di Donald Trump alle elezioni Usa: “A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Italia e Stati Uniti sono Nazioni ‘sorelle’, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più. Buon lavoro Presidente”. Lo ha scritto la presidente del Consiglio sui social.

