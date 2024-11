Il governatore della Regione sul terzo mandato: "Cominciare daccapo significa perdere due anni solo per capire come organizzarsi"

Durante il dibattito in Consiglio regionale della Campania sulla proposta di legge che di fatto permetterà a De Luca di ricandidarsi per un terzo mandato consecutivo alla guida della Regione, il governatore ha mostrato un piccolo cornetto rosso portafortuna che portava con sé. “Quando sentite questi dibattiti sul mandato o non mandato, il mandato significa non interrompere un lavoro che richiederà anni, una fatica immane, una conoscenza dei problemi. Questa è la necessità di dare continuità al lavoro. È sconvolgente, ma come si fa a capire una cosa del genere? Tu blocchi? Cominciare daccapo significa perdere due anni solo per capire come organizzarsi. Questi sono veramente degli irresponsabili” ha detto il presidente della Regione Campania, intervenuto all’inaugurazione di un nuovo Centro per l’autismo a Bracigliano, in provincia di Salerno.

“Abbiamo componenti politiche – ha aggiunto De Luca – che vivono fuori dal mondo, che non sanno cos’è una persona di carne ed ossa, se ne fottono, pensano solo a quando si devono ricandidare la volta successiva, questo è tutto. Noi cercheremo di fare un lavoro di medio e lungo periodo a servizio delle famiglie, con il vostro aiuto ovviamente. Se ci dite che dobbiamo andare a casa ce ne andiamo a casa, ci riposiamo. Ma è un lavoro che deve continuare, perché sarebbe veramente un delitto“.

