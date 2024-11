“Regeni era e ed è una tragedia che merita giustizia, facciamo ridere se non consideriamo sicuro un paese dove quasi un milione di italiani vanno in vacanza, facciamo ridere, vorrei sapere se quel giudice prende il treno, l’autobus o la metropolitana, perché a questo punto non possiamo più espellere nessuno. Se solo in Italia non possiamo espellere in Egitto o in Bangladesh è un problema”, ha detto il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione di Eicma. A chi faceva notare al ministro che le mete delle vacanze degli italiani non sempre coincidono con località sicure per alcune minoranze locali, Salvini ha risposto: “Ci sono numeri e dati che non ha l’Italia, ma tutti i Paesi europei permettono di distinguere fra paesi sicuri e paesi non sicuri. Se solo l’Italia non può espellere, è un problema perché i colleghi spagnoli, francesi e tedeschi ovviamente non hanno questi problemi. Mi stupisce che io non possa espellere un accoltellatore in un paese che ogni anno ospita 15 milioni di turisti stranieri. Tutto qua”.

