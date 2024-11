In merito a una presunta "richiesta" di "report" su una donna di cui parla Pazzali con Gallo, sostenendo di averla ricevuta dalla senatrice di FI

La senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, è in Procura a Milano come persona informata sui fatti nell’inchiesta sul presunto gruppo di hacker-spie attorno alla società Equalize di Carmine Gallo ed Enrico Pazzali sui dossieraggi e il traffico di notizie riservate. Ronzulli ha chiesto di essere sentita dal pubblico ministero Francesco De Tommasi e il Procuratore Marcello Viola in merito a una presunta “richiesta” di “report” su una donna di cui parla Pazzali con Gallo, sostenendo di averla ricevuta dalla senatrice. Richiesta a cui l’ex super poliziotto risponde e “tranquillizza” il presidente di Fondazione Fiera Milano, autosospeso, “svelando di avere un dossier sulle cosiddette ‘olgettine‘”.

