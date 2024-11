Il ministro ospite di 'Cinque Minuti' ha detto che sono aumentati gli investimenti perché "non eravamo pronti per un" eventuale "attacco sul nostro territorio"

“Abbiamo avuto un aumento degli investimenti perché ci siamo resi conto che non eravamo preparati ad affrontare una guerra sul nostro territorio, a un attacco”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite della trasmissione ‘Cinque Minuti’ di Bruno Vespa su Rai1. “Negli ultimi anni abbiamo costruito una difesa che era diventata una delle migliori al mondo per le operazioni di pace a livello internazionale, ma ci eravamo dimenticati che qualcuno potrebbe attaccarci – ha detto ancora Crosetto -. Quanto successo in Russia e Israele ci ha ricordato che dovevamo pensare anche a difenderci”.

