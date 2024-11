Dopo aver reso omaggio al Milite Ignoto assieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni si è recata al Circo Massimo per far visita agli stand del Villaggio della Difesa in occasione della Festa delle Forze Armate. Proprio lì, dopo aver provato un drone, Meloni è salita nella cabina di pilotaggio di uno degli aerei usati dalle Frecce Tricolori scherzando con fotografi, giornalisti e l’ufficiale dell’aeronautica che le spiegava il funzionamento della plancia.

