La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata al circo Massimo dove è allestito il village della Difesa, in occasione della Festa delle Forze Armate del 4 novembre. La premier, accompagnata dal generale Gaetano Zauner, ha visitato gli stand dei vari Corpi della Difesa allestito nell’area, teleguidando anche il robot UGV Sibcra, drone terrestre per fare campionamento in zone pericolose e contaminate radiocomandato a distanza. La premier ha quindi scherzato con un militare dicendo: “Me lo regala?”.

