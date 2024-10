L'intervento del presidente della Repubblica alla Giornata del risparmio

“La lotta all’inflazione, la tutela del valore reale dei risparmi sono impegni prioritari per qualsiasi Stato e, in particolare, per la nostra Repubblica”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Giornata del risparmio.

Secondo il Capo dello Stato, “occorre alimentare la fiducia dei cittadini, con tutele dirette per risparmiatori e utilizzatori dei servizi finanziari. Il ruolo delle banche e di tutti gli intermediari nel raccogliere le sfide dell’innovazione – specie digitale – senza perdere di vista le esigenze di tutti i cittadini è essenziale, per proteggere il risparmio”.

“Incoraggiare il risparmio, per rifarci alla previsione costituzionale, significa incentivarlo – ha sottolineato – come fonte importante del processo economico”.

Risparmio, Mattarella: “Educazione finanziaria contro truffe ed esclusione”

“L’innovazione ha trasformato anche gli strumenti finanziari adoperati per la gestione del risparmio, rendendoli più efficaci, ma anche più complessi da comprendere e da gestire, con esposizione a truffe, esclusione; e con difficoltà a riconoscere e esercitare i propri diritti. Ecco perché – ha rimarcato ancora Mattarella – l’educazione finanziaria è oggi determinante per l’esercizio di uno dei diritti di cittadinanza in grado di concorrere ad aumentare l’inclusione e, in generale, il benessere finanziario dei cittadini”.

Mattarella: “50% degli italiani non può risparmiare, rischio disuguaglianze”

“Oggi – ce lo dicono i dati della Banca d’Italia – il 50% della popolazione italiana – ha detto Mattarella – continua a non essere in grado di risparmiare. Con gravi disuguaglianze, e l’aumento della povertà rischia di perpetuare questa condizione nel tempo”. E ancora: “La ragione dell’inserimento nella Costituzione del tema risparmio risiede in questo: il risparmio è esso stesso un valore, per il futuro delle famiglie, per il futuro del Paese“.

