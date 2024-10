La segretaria dem a Repubblica: "Per battere la destra servono coalizione e alleati solidi"

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha chiaro quale sia l’obiettivo del Pd: Puntiamo a essere il primo partito, non solo a Genova ma in tutta Italia ma “per battere la destra servono una coalizione e alleati solidi”, ha dichiarato la segretaria dem in un’intervista a Repubblica. Quanto alle regionali in Liguria “siamo molto dispiaciuti perché ci è mancato poco: quando si arriva a un soffio fa più male. Per questo va detto un grande grazie ad Andrea Orlando che ha fatto una splendida campagna elettorale”, ha affermato.

In Liguria il Pd ha dato il massimo

“Il Pd ha dato il massimo, abbiamo sfiorato il 29%, due punti in più rispetto alle Europee e 9 sulle precedenti regionali. Siamo il primo partito della Liguria, davanti a FdI che invece ha perso 11 punti in cinque mesi, e abbiamo vinto a Genova, la città di cui è sindaco Marco Bucci: ci dà speranza in vista delle prossime comunali”. Ora secondo Schlein “Pur essendo il Pd saldamente prima forza d’opposizione, e non era così quando sono arrivata, serve costruire una coalizione attorno a un progetto per il Paese”. Nel frattempo “abbiamo una priorità: vincere in Emilia Romagna e in Umbria fra 20 giorni. Una bella occasione per tirare insieme in questa direzione. Come lo è la campagna referendaria contro l’autonomia differenziata che spacca in due l’Italia. E in Parlamento non è mai mancato uno sforzo di coordinamento che spero si realizzi pure sull’orribile manovra del governo: quando siamo uniti siamo più forti”.

