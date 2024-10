Presenti i ministri Urso, Calderone, Pichetto Fratin e Giorgetti

Incontro a palazzo Chigi tra i segretari generali dei sindacati di categoria FIOM-CGIL, UILM, e FIM-CISL, gli esponenti di governo e i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia. Dell’esecutivo, presenti al tavolo delle trattative il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, accompagnato dai ministri del Made in Italy Adolfo Urso, del Lavoro Marina Elvira Calderone, dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in collegamento video. “Al centro c’è la salvaguardia degli impianti e quella della salute, della sicurezza e del lavoro delle lavoratrici e lavoratori di ex Ilva”, è il commento di Michele De Palma, segretario FIOM-CGIL, che sottolinea i tre punti sul tavolo: una presenza pubblica all’interno della nuova società che si dovrà costituire, anche con la presenza di soggetti privati; mantenere unito il gruppo e verticalizzare il lavoro della produzione di acciaio del Paese; il processo di decarbonizzazione vada portato a termine con e non contro o senza le lavoratrici e i lavoratori. “Abbiamo chiesto un incontro dopo quattro mesi per cercare di capire perché la situazione rimane in stallo”, sottolinea invece Rocco Palombella, segretario UILM, che si chiede quindi se tra le proposte vincolanti quelle avanzate dai sindacati sono state effettivamente prese in considerazione. “Vogliamo avere chiarimenti rispetto agli investitori che si sono palesati. C’è tutto un percorso di ripartenza in atto che sta procedendo con la ripartenza dell’altoforno nelle scorse settimane”, è infine il punto su cui si sofferma Ferdinando Uliano, segretario generale FIM-CISL, che si dice “contrario a operazioni che parcellizzano l’impianto”.

