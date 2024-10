Il ministro della Giustizia sui dossieraggi: "Serio pericolo per la democrazia"

“Arriverà un momento e per noi è molto vicino in cui riusciremo a controllare del tutto” gli attacchi hacker. Lo assicura il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante il Question time alla Camera. “Stiamo investendo – ha aggiunto – tutta una serie di cifre molto importanti per realizzare la sicurezza nella consapevolezza che tutto il mondo è stato trovato impreparato di fronte a questa aggressione dell’hackeraggio, proprio perché i malintenzionati agiscono prima che lo Stato si munisca della normazione necessaria per controllarli”.

Inchiesta hacker, Nordio: “Vicenda inquietante, serio pericolo per la democrazia”

A preoccupare anche il Guardasigilli sono i casi degli ultimi giorni. “Sulle specifiche vicende dei cosiddetti dossieraggi rappresento che i due procedimenti penali a Perugia e a Milano sono coperti dal segreto istruttorio. Questo non impedisce, tuttavia, di esprimere – sottolinea Nordio – la mia più profonda preoccupazione per ciò che è accaduto e sta accadendo, che è inaccettabile e inquietante e che costituisce un serio e concreto pericolo per la nostra stessa democrazia”.

Nordio: “Da Agenzia cybersicurezza nazionale 715 milioni per sistemi Pa”

“Per il potenziamento delle reti, dei servizi e dei sistemi cyber della pubblica amministrazione, centrale regionale e locale, l’Agenzia cybersicurezza nazionale (Acn) ha disposto finanziamenti complessivi per oltre 715 milioni euro“, ha aggiunto il ministro della Giustizia. Che ha poi snocciolato altri numeri: “Tali risorse – ha aggiunto – hanno riguardato gli esercizi finanziari 2022-2024 e interesseranno anche i successivi due esercizi 2025-2026, a valere sui fondi Pnrr per un totale di oltre 376 milioni e sui fondi della Strategia Nazionale Cyber per un totale di oltre 339 milioni“.

