Così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle alla Camera commentando i risultati delle Regionali in Liguria

“Le elezioni regionali per noi sono sempre state delle competizioni difficili ma è chiaro che avremmo voluto un risultato diverso, d’altronde se andasse tutto bene non staremmo facendo una Costituente. Ora però non è il momento di abbattersi ma di invertire la rotta“.

