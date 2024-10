L'affondo del fondatore del Movimento all'indomani delle elezioni regionali in Liguria

“Si muore più traditi dalle pecore che sbranati dal lupo”. Con queste parole, Beppe Grillo commenta nelle storie di WhatsApp la fotografia di un lupo. La frase è attribuita a un ‘autore sconosciuto’ ed è facile cogliere un riferimento alla guerra in corso tra il garante M5S e il presidente Giuseppe Conte.

Questo commento arriva all’indomani del ko in Liguria per il centrosinistra, con il M5S che si è fermato al 4,56%. Beppe Grillo, tra l’altro, non si è recato alle urne per votare alle elezioni regionali. A quanto hanno confermato a LaPresse alcuni ex parlamentari a lui vicini, il garante M5S non si è presentato nella sua sezione di Sant’Ilario, quartiere di Genova dove risiede.

