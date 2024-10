Il capogruppo al Senato di Forza Italia: "Sapevamo che il Ponente era migliore del resto della Liguria"

“Sapevamo che il Ponente era migliore del resto della Liguria”. Così Maurizio Gasparri, entrando al vertice di maggioranza presso il Ministero della Giustizia, commentando l’esito delle elezioni in Liguria. “Dopo l’assalto giudiziario, in parte pretestuoso con intercettazioni a strascico, dopo faziosità varie, il centrodestra ha vinto. Mi pare un risultato molto importante”, dichiara ancora il capogruppo al Senato di Forza Italia. Sui risultati dei partiti commenta: “Vedere il tracollo del movimento grillino, nella città da cui Grillo è partito, tra insulti e livori intorno a 300mila euro. Partirono per la rivoluzione, litigano per 300mila euro di compensi“.

