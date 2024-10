Il sindaco di Genova ha ottenuto 291.093 voti. Orlando si ferma al 47,36%

Marco Bucci è eletto presidente della Regione Liguria per il centrodestra con 291.093 voti e una percentuale del 48,77%. Sono i dati definitivi del portale Eligendo del Ministero dell’Interno quando sono state scrutinate tutte le 1.785 sezioni. Andrea Orlando, ex ministro della giustizia e principale sfidante di Bucci, ha ottenuto 282.669 voti con una percentuale del 47,36%.

Toti: “Deluso da chi voleva cavalcare piazze, errori anche dai nostri”

“Votando in questo modo i liguri hanno dimostrato di aver capito la giusta dimensione di quanto è successo. Non c’è stata la sollevazione popolare che speravano di vedere a sinistra. Chi pensava di cavalcare le piazze, come il M5S col suo giustizialismo, è al minimo storico. Anche l’affluenza, non è poi così lontana dalla media nazionale”. Lo afferma in una intervista a Repubblica l’ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che si dice “contento” per la vittoria di Marco Bucci alle regionali. “Sono contento per lui, per chi ho visto crescere nelle nostre liste e si è messo in gioco in questa campagna elettorale, per il grande senso di responsabilità dei miei concittadini. Quella di Bucci è stata una buona vittoria, ma poteva essere ancora migliore. Sono stati fatti molti errori – afferma – Certe cose, certe prese di distanze da decisioni prese o rotte tracciate, una coalizione con la schiena dritta non le avrebbe mai fatte”.

Boschi: “Senza Iv non si vince, sconfitta di Orlando colpa di Conte”

“Con Italia viva in coalizione il centrosinistra avrebbe vinto”. Lo dice in una intervista a Repubblica la deputata di Iv Maria Elena Boschi in merito all’esito del voto in Liguria. “La sconfitta di Andrea Orlando è solo colpa di Giuseppe Conte“, afferma, sottolineando che “Quando ci hanno cacciato dalla coalizione i sondaggi mostravano Orlando davanti”. “Abbiamo visto come è finita. I Cinque stelle non arrivano al 5% e pensare di affidare il centro a Carlo Calenda è ridicolo: ha preso meno del due per cento insieme agli altri”, evidenzia. “È finita per un pugno di voti. Ma se vogliamo fare i conti, alle europee la nostra lista ha preso 23.400 preferenze. Matteo Renzi ha preso 6.500 preferenze e Raffaella Paita oltre 4.000. Con Italia viva in coalizione il centrosinistra avrebbe vinto e oggi Meloni dovrebbe spiegare una sconfitta molto amara. Invece il veto di Conte ha regalato la Liguria alla destra”, aggiunge Boschi.

