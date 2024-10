Il candidato del centrosinistra ha votato a La Spezia

Nel suo seggio a La Spezia per le elezioni regionali in Liguria, Andrea Orlando, candidato del centrosinistra, ha trovato ad aspettarlo Elio Ferrari, ex partigiano di 102 anni, che aveva saputo dai rappresentanti di lista del suo arrivo. “L’ho aspettata con piacere, la vedo sempre in televisione, ma dal vivo è più bello“, ha detto l’anziano che ha raccontato di essere un ex alpino, oltre che un ex partigiano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata