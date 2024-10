Il sindaco di Genova, 64 anni, sfida alle urne il dem Andrea Orlando

Marco Bucci, 64 anni, è il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Liguria. Sindaco di Genova, sfiderà alle urne l’ex ministro Andrea Orlando del Pd. Bucci era stato eletto sindaco di Genova nel 2017 e confermato cinque anni più tardi nel 2022.

La carriera di Marco Bucci, dall’azienda al Comune

Ex dirigente d’azienda, Bucci è laureato in Chimica e dagli anni ’80 ha lavorato come manager per 3M prima e per Kodac poi, vivendo a lungo all’estero in Svizzera e negli Stati Uniti. Dall’ottobre 2015 al giugno 2017 è stato amministratore delegato di Liguria Digitale. Poi la richiesta di candidarsi alle elezioni comunali e la prima vittoria nel 2017, primo sindaco di centrodestra nel Dopoguerra. Al primo turno raccoglie il 38,80% dei consensi, andando al ballottaggio con il candidato del centrosinistra Gianni Crivello (33,39%). Al secondo turno, il 25 giugno 2017, è eletto primo cittadino del capoluogo ligure con il 55,24% dei consensi, succedendo a Marco Doria.

L’emergenza Ponte Morandi e il secondo mandato da sindaco

Durante il suo primo mandato da sindaco, Bucci affronta l’emergenza per il crollo del Ponte Morandi nel 2018 (è stato anche commissario per la ricostruzione) ed ora – dal settembre 2023 – riveste anche il ruolo di commissario per la costruzione della nuova diga foranea del porto di Genova.

Nel 2022 ottiene, invece, la conferma vincendo già al primo turno con il 55,49% delle preferenze (pari a 112.457 voti), con un distacco di oltre 17 punti percentuali rispetto all’avversario del centrosinistra, Ariel Dello Strologo.

Marco Bucci e la malattia

Nel giugno scorso Bucci era stato ricoverato all’ospedale Galliera di Genova e sottoposto ad un intervento chirurgico dall’équipe di Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva, per una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea. Lo scorso 3 settembre aveva annunciato via social di avere completato il percorso di radioterapia. Quando annunciò la sua candidatura alle Regionali l’11 settembre scorso parlò della sua malattia dicendo di avere un cancro metastatico alle ghiandole linfatiche del collo.

