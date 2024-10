Il leader del partito pentastellato durante un punto stampa La Spezia

All’interno del Movimento 5 Stelle è scontro aperto tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Il leader del partito è tornato sull’argomento durante un punto stampa a La Spezia, dove si trova in visita all’ospedale civile di Sant’Andrea. “Grillo? Io non rispondo nulla, abbiamo detto che stiamo facendo un processo costituente e quindi quando parliamo del Movimento cinque stelle parliamo del processo costituente e di tutte le tantissime proposte“, ha detto Conte. “Ce ne sono di molto importanti – ha aggiunto – anche in materia di sanità. Le proposte sono tutte in direzione del rafforzamento della sanità pubblica”.

