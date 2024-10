Domenica l'apertura delle urne per scegliere il nuovo presidente della Regione

Sarà una chiusura di campagna elettorale sotto la pioggia, con ogni probabilità, in Liguria. Mentre è scattato il conto alla rovescia verso il silenzio elettorale per il voto di domenica delle Regionali, il centrodestra di governo e il campo largo saranno a Genova in due piazze diverse a un’ora di distanza una dall’altra. Una giornata conclusiva che sarà accompagnata dall’allerta meteo gialla per temporali emanata da Arpal, con una nuova ondata di maltempo ancora contornata da incertezza previsionale ma che potrebbe segnare anche le ore del voto fino a domenica se non a lunedì, con relative preoccupazioni per l’affluenza alle urne.

Meloni, Salvini e Tajani all’evento di Bucci

Non sarà una piazza vera e propria ma un evento al coperto quello conclusivo della campagna elettorale del centrodestra a sostegno del candidato presidente di Regione Liguria Marco Bucci. All’Auditorium dei Magazzini del Cotone del Porto Antico a partire dalle 16 arriveranno la premier Giorgia Meloni, determinante nella scelta di Bucci di accettare la candidatura, insieme ai due vicepremier e ministri Matteo Salvini, in rappresentanza della Lega, e Antonio Tajani per Forza Italia, con Maurizio Lupi di Noi Moderati e Stefano Bandecchi di Alternativa Popolare.

Schlein, Conte e Calenda a sostegno di Orlando

Aveva inizialmente scelto la piazza invece il campo largo per chiudere “tra la gente” la campagna elettorale a supporto del candidato presidente Andrea Orlando, ma gli organizzatori hanno dovuto trovare un’alternativa visto il rischio maltempo. Il centrosinistra chiuderà con un evento unitario dalle 17.30 al Teatro Politeama di Genova. A supportare Andrea Orlando ci saranno tutti i leader dei partiti della coalizione, da Elly Schlein, segretaria del Pd, al leader M5S Giuseppe Conte, e poi Angelo Bonelli, Elena Bonetti, Carlo Calenda in videocollegamento, Nicola Fratoianni e Enzo Maraio.

Probabile testa a testa fino all’ultimo voto

Dalla giornata di sabato sarà poi silenzio elettorale, fino all’apertura delle urne domenica mattina, quando a esprimersi dovranno essere gli elettori. Si profila un testa a testa fino all’ultimo voto, stando ai sondaggi. Orlando e Bucci sono dati in un sostanziale pareggio al 47%, decisiva sarà però la partita su indecisi e astensionisti, una fetta di elettorato stimata del 48%, in continua ascesa negli ultimi anni. Ancora da sciogliere invece l’incognita meteo per i giorni a seguire, una situazione che resta complessa e monitorata ora per ora, sulla quale non si escludono anche modifiche sull’allerta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata