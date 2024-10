Cifra raddoppiata per chi non prenota in anticipo: da 5 a 10 euro

Venezia estenderà la sua tassa di soggiorno giornaliero fino al prossimo anno, aumentando il numero di giorni in cui i turisti devono pagare per entrare in città e raddoppiando la tariffa a 10 euro per i visitatori dell’ultimo minuto, hanno affermato giovedì i funzionari della città. Il sindaco del capoluogo lagunare Luigi Brugnaro ha sottolineato che la tassa mira ad aiutare la città e i suoi cittadini a combattere il sovraffollamento turistico, evitando picchi di visitatori durante le festività e i fine settimana affollati. Il membro del consiglio dell’opposizione di Venezia, Giovanni Andrea Martini, ha fortemente criticato la tassa di accesso affermando che ha completamente fallito nel gestire e ridurre i flussi turistici di massa. “I dati forniti dalla cabina di regia sono che in media durante il periodo di attuazione della tassa di accesso abbiamo avuto circa 7000 ingressi turistici in più rispetto agli anni precedenti”, ha affermato, aggiungendo che ciò dimostra che la tassa è stata inefficace nel ridurre il sovraffollamento turistico. Il nuovo sistema pilota inizierà il 18 aprile 2025 e durerà fino al 27 luglio, e la tassa si applicherà ai venerdì, ai fine settimana e ai giorni festivi, per un totale di 54 giorni. I turisti che non prenotano in anticipo pagheranno 10 euro invece dei soliti 5. È in vigore nelle ore di punta, dalle 8.30 alle 16.00. Sono previste esenzioni per residenti, visitatori nati a Venezia, studenti e lavoratori, nonché per turisti che hanno prenotato un hotel o un altro alloggio. Alla fine della prima fase di test, lo scorso luglio, i funzionari di Venezia hanno dichiarato che la tassa aveva fruttato 2,4 milioni di euro, pari a circa 1.000 ingressi in ciascuno dei giorni di test. Gli italiani hanno rappresentato il 60% dei visitatori del sito web dei biglietti nel periodo, seguiti da cittadini statunitensi, tedeschi e francesi. La città lagunare famosa in tutto il mondo da tempo lotta contro un afflusso travolgente di turisti, con stime basate sui dati dei telefoni cellulari di 25-30 milioni di arrivi annuali sia di turisti giornalieri che di ospiti pernottanti dal 2020. La tassa sui turisti giornalieri, ritardata dalla pandemia, è stata annunciata dagli Stati membri dell’UNESCO quando hanno deciso di non includere la città in una lista di siti patrimonio dell’umanità in pericolo. La città è sfuggita all’inclusione nella lista anche due anni prima, quando ha imposto un divieto alle navi da crociera lungo il canale della Giudecca e attraverso il Bacino di San Marco.

